Коморовский приедет к Януковичу, только если это поможет Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заместитель министра иностранных дел Польши Катажина Певчиньская-Наленч заявила сегодня в польском Сейме.

По словам заместителя министра, В.Янукович 8 мая в телефонном разговоре пригласил Б.Коморовского приехать в Украину, несмотря на перенос Ялтинского саммита лидеров стран Центральноевропейской Инициативы, который должен был состояться 11-12 мая.

"Ответ Президента Коморовского был таким, что он готов приехать в Киев, если будет какое-то изменение, новое решение по делу Юлии Тимошенко. Тогда он готов приехать и разговаривать. Если не будет никакого изменения, то приглашение не будет принято", - сказала К.Певчиньская-Наленч, слова которой цитирует газета Rzeczpospolita.

Заместитель министра отметила, что Б.Коморовский в разговорах с В.Януковичем "бессчетное количество раз, в том числе за последние дни во время неоднократных телефонных разговоров", поднимал тему уголовного преследования Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 9 мая Президент Польши Б.Коморовский обратился к украинской власти и политическим силам с заявлением, в котором призвал украинскую власть как можно скорее внести изменения в уголовное законодательство для освобождения экс-премьера-министра Ю.Тимошенко и других членов ее правительства путем исключения положений о применении ответственности за принятие политических решений.

Пресс-секретарь главы Польского государства сообщила УНИАН, что Б.Коморовский может приехать в Украину до начала Евро 2012, которое совместно организуют поляки с украинцами, если такой визит будет способствовать "существенному прогрессу" в решении дела Ю.Тимошенко.