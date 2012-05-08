Украине намекнули, что вступление в ЕС ей не светит лет так 30

Об этом заявил польский политик, евродепутат Марек Сивец на встрече со студентами Луганского национального университета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вуза, в своем выступлении польский политик был не слишком оптимистичен относительно европейского будущего Украины. «Важно прислушиваться к рекомендациям, которые дает Украине ЕС», - подчеркнул М.Сивец, обсуждая со студентами перспективы вхождения Украины в Европейский Союз.

Он также рассказал студентам о позитивных и негативных итогах вхождения Польши в состав ЕС. По словам польского евродепутата, после интеграции Польша стала ведущим в Европейском Союзе производителем сельскохозяйственной продукции, что дало 20% прирост экспорта польских товаров. Но в то же время другие отрасли промышленности переживают сейчас в Польше спад. «Нашими продуктами наполнен весь европейский рынок, но мы не производим автомобилей и компьютеров», - подчеркнул М.Сивец.

Справка УНИАН. М.Сивец – евродепутат, экс-секретарь канцелярии Президента Польши Александра Квасьневского, глава Польской ассоциации друзей Центра Персса для мира, председатель Наблюдательного совета Фонда Yalta European Strategy.