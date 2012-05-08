Украине намекнули, что вступление в ЕС ей не светит лет так 30
Украине необходимо не менее 30 лет, чтобы провести необходимые для евроинтеграции преобразования.
Об этом заявил польский политик, евродепутат Марек Сивец на встрече со студентами Луганского национального университета.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе вуза, в своем выступлении польский политик был не слишком оптимистичен относительно европейского будущего Украины. «Важно прислушиваться к рекомендациям, которые дает Украине ЕС», - подчеркнул М.Сивец, обсуждая со студентами перспективы вхождения Украины в Европейский Союз.
Он также рассказал студентам о позитивных и негативных итогах вхождения Польши в состав ЕС. По словам польского евродепутата, после интеграции Польша стала ведущим в Европейском Союзе производителем сельскохозяйственной продукции, что дало 20% прирост экспорта польских товаров. Но в то же время другие отрасли промышленности переживают сейчас в Польше спад. «Нашими продуктами наполнен весь европейский рынок, но мы не производим автомобилей и компьютеров», - подчеркнул М.Сивец.
Справка УНИАН. М.Сивец – евродепутат, экс-секретарь канцелярии Президента Польши Александра Квасьневского, глава Польской ассоциации друзей Центра Персса для мира, председатель Наблюдательного совета Фонда Yalta European Strategy.