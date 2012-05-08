У Омбудсмана подтвердили, что синяк Тимошенко - последствие удара кулаком

Главный консультант отдела пенитенциарных учреждений Секретариата Уполномоченного Украины по правам человека Валерий Селин и главный консультант отдела уголовного права Юрий Ситник не считают "принудительными" указания на тот момент Омбудсмена Нины Карпачевой по описанию синяков на теле экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Селин и Ю.Ситник заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Какое давление можно на нас оказывать? Это первое. Второе: Нина Карпачева - наш первый руководитель. И она оставалась им на тот момент. Любое ее слово мы воспринимали как указание к действию, которое не подлежит обсуждению. Давления как такового не было на нас», - сказал В.Селин.

По его словам, полемику вызвало лишь название документа, в котором описывались синяки Ю.Тимошенко. «Мы не соглашались, а от нас требовали в названии записать «Заключение экспертов». Мы этому возражали и говорили, что это незаконно. Мы предлагали назвать его «Служебной запиской» или мнением специалиста в области судебной медицины, то есть нашего личного мнения», - пояснил консультант.

В свою очередь Ю.Ситник подчеркнул, что описание фотографий Ю.Тимошенко с синяками на теле готовилось как документ для внутреннего пользования. «Мы давали такое описание, как положено давать при судебной экспертизе. Но для судебной экспертизы нужны специальные фотографии, которые делаются с определенного ракурса, с линейкой, при определенном освещении. Здесь этого не было соблюдено. Поэтому мы описывали то, что видели на фото, но это не означает, что эти фото достоверно отражают информацию. Мы это делали неоднократно за время своей работы, но это все предназначалось сугубо для внутреннего пользования», - подчеркнул он.

Между тем, консультанты отметили, что им неизвестно, на каком этапе было изменено название документа на экспертное заключение. «Пришлось два раза перепечатывать этот документ, а когда мы его подписывали потом, у нас первый лист был закрыт вторым листом, и мы его, по сути не читали, учитывая, что мы его частично сами печатали», - уточнил В.Селин.

Консультанты при этом подчеркнули, что они не могут привлекаться в качестве судебно-медицинских экспертов. «Мы не имеем права на сегодняшний день проводить судебно-медицинскую экспертизу, поскольку давно не являемся судебно-медицинскими экспертами, в частности, я - 10 лет, а Юрий Викторович (Ситник - УНИАН) - пять лет. Нас нет в реестре судебно-медицинских экспертов», - подчеркнул В.Селин.

В то же время, консультанты подтвердили, что не отказываются от своих выводов о возникновении синяка внизу живота на теле Ю.Тимошенко вследствие нанесения сильного удара кулаком. «Мы пришли к выводу, что это повреждение могло быть причинено в результате нанесения ударом кулаком с большой силой за 4-6 суток до момента их фиксации. Это самый основной вопрос, потому что фотографии были без каких-либо опознавательных знаков, на основании которых можно было судить, что они были нанесены именно в тот день», - пояснил В.Селин.

*** Газета "Сегодня" 7 мая 2012 года сообщила со ссылкой на правоохранительные структуры, что бывший Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Н.Карпачева оказывала давление на работников Секретариата Омбудсмена по поводу заключений о состоянии здоровья экс-премьер-министра Ю.Тимошенко, которая в конце апреля заявила об избиении работниками колонии.