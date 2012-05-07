Колесников по просьбе соседей выложил фото своих владений
16:31, 07 мая 2012Политика
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Министр инфраструктуры Борис Колесников после жалоб соседей выложил на своей фейсбук-страничке фото своего участка с домом.
Колесников показал дом, в котором он живет. Все фото с фейсбук-странички министра
«По просьбе соседей, которые устали вылавливать на своих участках людей с фото и видеокамерами, публикую несколько фото с моего участка», - написал Колесников у себя на страничке.
«Дом и остальные постройки стоили 95 млн. гривен. Начинал строить в марте 2008 года, а закончили строительство в марте 2010 года», - отметил министр.
Колесников также уточнил ,что на его участке расположены жилой дом (площадь 1441кв.м), гостевой дом (1910,93 кв.м), еще гостевые домики (площадь 608 квадратных метров), эллинг (96,62 кв. м) и два офисных помещения (1332,7 кв.м).
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