Колесников по просьбе соседей выложил фото своих владений

«По просьбе соседей, которые устали вылавливать на своих участках людей с фото и видеокамерами, публикую несколько фото с моего участка», - написал Колесников у себя на страничке.

«Дом и остальные постройки стоили 95 млн. гривен. Начинал строить в марте 2008 года, а закончили строительство в марте 2010 года», - отметил министр.

Колесников также уточнил ,что на его участке расположены жилой дом (площадь 1441кв.м), гостевой дом (1910,93 кв.м), еще гостевые домики (площадь 608 квадратных метров), эллинг (96,62 кв. м) и два офисных помещения (1332,7 кв.м).