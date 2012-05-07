Адвокат Тимошенко: начинать лечение завтра будет смерти подобно

На данное время нет однозначного ответа, поедет ли завтра экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в центральную клиническую больницу «Укрзализныци» в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Качановской исправительной колонией сказал адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк, говоря о возможности начала лечения экс-премьера с 8 мая.

«Этот вопрос мы с ней не обсуждали. Но однозначного ответа, поедет ли она в больницу или не поедет, нет», - сказал он.

По мнению адвоката, лечение Ю.Тимошенко должно начаться только после ее восстановления после голодовки.

«Мне кажется, что сначала организм должен восстановиться, и уже потом должно начинаться лечение, но врачам виднее. Если теоретически допускаем, что завтра закончится голодовка, то выходить из этой голодовки нужно, как минимум, дней 10. И тогда уже можно к полноценному лечению приступать. Даже если перевезут ее в больницу, то начинать лечение завтра будет смерти подобно», - сказал А.Плахотнюк.

Адвокат отметил, что сейчас обсудит с Ю.Тимошенко возможность ее перевозки в ЦКБ «Укрзализныци».

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко 20 апреля объявила голодовку в знак протеста против жестокого обращения и применения физической силы во время принудительной госпитализации в харьковскую больницу.

4 мая на брифинге в Качановской исправительной колонии, где отбывает наказание Ю.Тимошенко, врач немецкой клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпль заявил, что экс-премьер дала предварительное согласие на лечение в больнице «Укрзализныци» в Харькове, начиная с 8 мая.