Азаров советует не верить Тимошенко на слово

«И еще одно я хочу сказать, комментируя высказывание отдельных европейских политиков. Безусловно, мне понятны их мотивы в комментариях. Никакой нормальный человек, тем более ответственный политик, не может остаться безразличным, если узнает о факте избиения женщины, о факте непредоставления медицинской помощи тому, кто в ней нуждается», - отметил Н.Азаров.

«Еще раз подчеркиваю, что мне понятна реакция. Однако любая информация, особенно относительно резонансного политика, должна быть максимально проверена разными способами. И оценка должна даваться только в том случае, если факт становится неопровержимым и ясным. И политики за это несут ответственность», - убежден руководитель правительства.

Он также подчеркнул, что правительство Украины, спортивная общественность и весь народ приложили очень серьезные усилия, чтобы подготовиться и достойно принять Европейский чемпионат по футболу.

«Подчеркиваю, нам было очень тяжело в условиях жестокого финансового кризиса найти необходимые ресурсы», - отметил Н.Азаров.

Он заверил, что невзирая на все препятствия, работы практически завершены. «Мы хотели подарить нашим людям праздник, достойно представить Украину нашим гостям», - отметил премьер.

«Каждый имеет право принимать свое решение. Хотелось бы, чтобы при принятии этого решения, были учтены все факторы, о которых я говорил выше. Еще раз, приглашаю всех посетить чемпионат, который, я надеюсь, пройдет на очень хорошем спортивном уровне», - заверил Н.Азаров.