В «Свободе» говорят, что спецслужбы фабрикуют их причастность к терактам

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода»

"Содержание вопросов, которые мне задавали, четко подтверждает попытки спецслужб сфабриковать версию о причастности оппозиции, в частности "Свободы", к организации терактов в Днепропетровске", – отметил А.Денисенко.

"Меня совершенно серьезно спрашивали, изготавливал ли я когда-либо взрывчатые вещества или взрывные устройства, имею ли какое-то отношение к организации и осуществлению терактов. И это при том, что всем в Днепропетровске прекрасно известна моя позиция относительно применения исключительно конституционных и ненасильственных методов политической борьбы. Вопросы о деятельности ВО "Свобода" имели открыто тенденциозный характер, чтобы в дальнейшем нашу партию можно было трактовать как незаконное военизированное формирование. В частности спрашивали, не используют ли в нашей организации прозвища и псевдонимы, или нет ли среди членов партии экстремистски и радикально настроенных лиц», - сказал А.Денисенко.

«Отвечая на вопрос, "что мне известно о лицах, которые осуществили теракты?", я выразил свое мнение, что за ними могут стоять спецслужбы России, заинтересованные в дестабилизации ситуации в Украине, или партия власти", - заявил «свободовец».