Швеция повышает давление на Януковича, чтобы у Украины были европерспективы

Об этом сообщает официальный сайт экс-премьера Юлии Тимошенко со ссылкой на страничку К.Бильдта в социальной сети Twitter.

"Мы повышаем давление на Президента Украины Виктора Януковича. Он должен разблокировать европейское будущее своей страны", - написал К.Бильдт.

Как сообщал УНИАН, ряд стран Европы и США заявили об озабоченности в связи с применением в отношении Ю.Тимошенко в колонии физической силы. В знак протеста против таких действий экс-премьер-министр Украины объявила голодовку.