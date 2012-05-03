Швеция повышает давление на Януковича, чтобы у Украины были европерспективы
15:01, 03 мая 2012Политика
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Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявляет, что страны ЕС повышают давление на Виктора Януковича ради прекращения политического преследования оппозиции и разблокирования процесса евроинтеграции.
Карл Бильдт говорит, что Янукович должен разблокировать европейское будущее своей страны
Об этом сообщает официальный сайт экс-премьера Юлии Тимошенко со ссылкой на страничку К.Бильдта в социальной сети Twitter.
"Мы повышаем давление на Президента Украины Виктора Януковича. Он должен разблокировать европейское будущее своей страны", - написал К.Бильдт.
Как сообщал УНИАН, ряд стран Европы и США заявили об озабоченности в связи с применением в отношении Ю.Тимошенко в колонии физической силы. В знак протеста против таких действий экс-премьер-министр Украины объявила голодовку.
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