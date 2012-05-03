Министр обороны РФ: Переговоры России и НАТО по ПРО заходят в тупик

Переговоры России и НАТО по вопросу американской системы противоракетной обороны заходят в тупик, заявил министр обороны РФ Анатолий Сердюков. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия и НАТО договорились сотрудничать по проекту ЕвроПРО на саммите в Лиссабоне в 2010 году, однако переговоры зашли в тупик из-за отказа США предоставить юридические гарантии ненаправленности развертываемой системы против российских сил ядерного сдерживания.

"Найти взаимоприемлемые решения по противоракетной обороне пока не удается, ситуация практически заходит в тупик", - сказал глава российского военного ведомства, выступая на международной конференции по проблемам ПРО.

Он также отметил, что 20 мая на саммите НАТО в Чикаго планируется объявить о достижении "первоначальной оперативной готовности"ЕвроПРО, что будет означать, что США и НАТО намерены продолжать развитие ПРО без учета российских озабоченностей.

"Сейчас перед нашими странами стоит дилемма. Либо мы сможем пройти тест на сотрудничество и совместно реагировать на новые ракетные вызовы и угрозы, либо мы будем вынуждены принимать военно-технические меры, в зависимости от реализации противоракетных планов", - заявил Сердюков.

Тем не менее, министр обороны отметил, что Россия и США еще могут договориться по вопросу ЕвроПРО.