С мая часть пенсионеров будет получать на сотню больше

15:54, 02 мая 2012
Политика
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С 1 мая в Украине повышаются пенсии для нескольких категорий граждан. Всего повышение пенсионных выплат коснется 12,9 млн человек.

Глава Государственной налоговой администрации Николай Азаров, фото из архива УНИАН, 2001 г.

Напомним, Президент Украины Виктор Янукович в начале марта поручил Кабинету министров повысить пенсии украинцам в среднем на 100 грн.

По его словам, общая сумма средств, которая будет направлена на повышение пенсий до конца года, составит порядка 14 млрд грн.

По словам премьер-министра Николая Азарова, согласно решению правительства, с 1 мая пенсионерам, которые получают трудовые пенсии и имеют трудовой стаж 20 и 25 лет (женщины и мужчины соответственно), пенсия будет повышена не менее чем на 100 грн. Для тех, кто не имеет такого стажа, повышение составит не менее 50 грн, для пенсионеров, которые получают соцпенсии, – не менее 30 грн.

Также с 1 мая с 28 до 42% прожиточного минимума для неработоспособных увеличится размер выплат членам семей погибших и инвалидов войны. Повышение составит 112,1 грн (с 238,1 до 357,2 грн). Эта норма коснется 172,4 тыс человек.

Кроме того, с 1 мая с 10 до 15% прожиточного минимума для нетрудоспособного населения будут повышены доплаты участникам войны, не награжденным медалями. Для награжденных медалями доплата будет увеличена с 15 до 20%. Таким образом на 42,5 грн будут увеличены пенсии 1 млн 307,2 тыс ветеранам. Для награжденных повышение увеличится с 127,6 до 170,1 грн, для других участников войны - с 85,1 до 127,6 грн.

С 1 июля начнутся поэтапные повышения пенсионных выплат военнослужащим командирского и рядового состава. С 1 июля повышение составит 10%, с 1 сентября – также 10%, и с 1 января 2013 года – 10,5%.

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