Лутковская приняла присягу омбудсмана под дверью

Как передает корреспондент УНИАН, поскольку трибуна парламента заблокирована оппозиционерами, В.Лутковская приняла присягу в сессионном зале у дверей, через которые выходят из зала народные депутаты из фракции Партии регионов и КПУ.

Слов зачитанной ею присяги не было слышно, поскольку все время оппозиция скандировала: «Ганьба!».

После этого ВР приняла постановление об освобождении Нины Карпачевой от должности Омбудсмана.

За данное решение проголосовало 264 народного депутата из 300, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля В.Лутковская была избрана Уполномоченным ВР по правам человека. На голосование выносилась одна кандидатура. За избрание В.Лутковской проголосовали 252 народного депутата.

25 апреля заместитель председателя ВР, один из лидеров партии «Батькивщина» Николай Томенко заявил, что оппозиционные фракции не допустят приведения В.Лутковской к присяге и будут требовать создания временной следственной комиссии Верховной Рады относительно легитимности ее избрания.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин заявил, что никаких нарушений во время назначения В.Лутковской на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека не было.