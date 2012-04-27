Оппозиция требует рассматривать только ситуацию в Днепропетровске

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил лидер партии «Фронт Змін», народный депутат от НУ-НС Арсений Яценюк.

«Оппозиция готова в любую минуту разблокировать парламент для заслушивания единственного вопроса – трагедия в Днепропетровске», - сказал он.

В то же время А.Яценюк добавил, что в парламенте по этому вопросу должны докладывать Президент Украины, министр внутренних дел, министр чрезвычайных ситуаций, генеральный прокурор и председатель СБУ.

А.Яценюк отметил, что парламентское большинство пытается спекулировать на этой трагедии и под этим предлогом рассмотреть на внеочередном заседании пакет других вопросов. В частности, после обсуждения ситуации в Днепропетровске предусматривается рассмотреть закон о ратификации кредитного соглашения, проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Украины, приведение к присяге нового Омбудсмана Валерии Лутковской и постановление, касающееся кадровых вопросов в комитетах ВР.

«Цинизму должны быть пределы», - сказал А.Яценюк.

При этом он отметил, что не хочет давать политическую оценку событиям в Днепропетровске.