Партийцы Яценюка не хотят идти "под Турчинова"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Чернигове.

По словам И.Романенко, решение о выходе из партии написали также его бывший заместитель Алла Ващенко и координатор предпринимательской инициативы "Фронт Змін" в области Елена Варнакова.

Как пояснил И.Романенко, его решение о выходе из партии связано с изменением задекларированных "Фронтом Змін" принципов и ценностей.

"Поглощение партии "Батькивщиной" стало, по сути, рейдерским захватом "Фронта". Сейчас представители этих партий обсуждают списки, а не цели. Основой для объединения стало раздел мест, а не совместный проект развития страны. Я не хочу быть в одной партии с Турчиновым, который использует методы, ничем не отличающиеся от методов Партии регионов", - сказал он.

И.Романенко отметил, что Арсений Яценюк променял доверие сторонников на иллюзорное лидерство, а подобное "объединение" дискредитирует оппозицию.

И.Романенко написал заявление о вступлении в партию "Украина - Вперед!".