Тюремщики жалуются на угрозы неизвестных защитников Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, начальник Управления Государственной пенитенциарной службы в Харьковской области Евгений Бараш сообщил на брифинге в колонии, что в последние дни на домашние и мобильные телефоны сотрудников из числа руководства колонии звонят неизвестные, которые угрожают отомстить им и их семьям за Ю.Тимошенко.

Е.Бараш сообщил, что сотрудники пенитенциарной службы обратились к начальнику харьковской областной милиции Виктору Козицкому с просьбой разобраться с угрозами и ответить «самым строжайшим образом». По его словам, правоохранители выясняют, кому принадлежат эти телефоны.

Заявления об угрозах на брифинге сделали 1-й заместитель начальника Качановской колонии Андрей Коваленко и заместитель начальника по вопросам охраны Андрей Парамей, фамилии которых фигурировали в заявлении Ю.Тимошенко о ее избиении 20 апреля при перевозке в больницу «Укрзалізниці».

«Моим родителям, - сказал А.Парамей, - звонили на домашний телефон и угрожали физической расправой».

А.Коваленко и А.Парамей впервые общались с журналистами после этого резонансного происшествия. Они заявили, что никакой силы к Ю.Тимошенко не применяли, а наоборот - помогали ей в транспортировке в клинику.

В частности, А.Парамей рассказал, что 20 апреля он лично сопровождал Ю.Тимошенко в больницу, помогал ей спускаться по лестнице к карете скорой помощи.

«Как бы кому не хотелось», отметил А.Парамей, а он и в дальнейшем, согласно со своими прямыми должностными обязанностями, будет сопровождать Ю.Тимошенко при ее возможной госпитализации или в суд.

Е.Бараш пожаловался на то, что в последнее время народные депутаты мешают работать представителям пенитенциарной службы. Он подчеркнул, что сотрудники колонии работают согласно Уголовно-исправительному кодексу Украины.

«Если у кого-то есть претензии, - заявил руководитель управления, - то пусть они изменяют законы».