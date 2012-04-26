Регионалы не сильно переживают из-за заявления президента ПАСЕ

Члены различных делегаций достаточно взвешено оценивают информацию, поступающую из Украины. Об этом заявил народный депутат, член фракции Партии регионов в Верховной Раде Алексей Плотников, сообщили УНИАН в пресс-службе ПР.

По словам А.Плотникова, «заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит нормально. Сегодня прошли слушания в Юридическом комитете с участием главы делегации Украины Ивана Попеску, а также Сергея Кивалова по тому, как в нашей стране реализуются обязательства в юридической сфере. Были рассмотрены вопросы о том, как в Украине имплементируются решения Европейского суда по правам человека. Комитет был проинформирован о принятии нового Уголовного процессуального кодекса и о том, как продвигается принятие других юридических документов».

«Думаю, что члены Юридического комитета были удовлетворены сегодняшними слушаниями», - подчеркнул депутат.

Что касается других позиций относительно информации, поступающей из Украины, то, по словам А.Плотникова, члены различных делегаций оценивают ее достаточно взвешено. Есть сторонники того, чтобы запросить информацию у украинских властей, действительно разобраться в этой ситуации и не воспринимать эмоционально.

«Говоря об оценке Президента ПАСЕ господина Миньона по Украине, давайте не забывать, что он является представителем Европейской Народной Партии - это политические партнеры «Батьківщини». Давайте также не забывать, что в июне во Франции состоятся парламентские выборы, и его резкие заявления, в том числе и в адрес Украины, уже в большей мере мотивированы именно парламентскими выборами во Франции», - отметил парламентарий.

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«Поэтому я очень критически отношусь к этой безапелляционности. Это не является выражением всей Парламентской ассамблеи, это не является выражением большинства делегаций. Здесь речь идет, скорее всего, именно о конкретной эмоциональности конкретно господина Миньона», - убежден А.Плотников.

Напомним, 25 апреля Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Ж.-К. Миньон заявил УНИАН, что ситуация с избиением в колонии бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко не должна остаться без последствий.

Он отметил, что в ближайшее время ожидается реакция Бюро Ассамблеи на то, что произошло с Ю.Тимошенко. Кроме того, свою работу должны выполнить комиссар Совета Европы по правам человека и Комиссия по предупреждению пыток и негуманного обращения.

Ж.-К.Миньон отметил, что после появления сообщения об избиении Ю.Тимошенко в колонии он провел встречи с представителями украинской делегации в ПАСЕ и с постоянным представителем Украины при Совете Европы Николаем Точицким.

“Украинская власть и оппозиция предоставляют диаметрально противоположную информацию”, - сказал он по результатам встреч.

“Постоянный представитель Украины при Совете Европы представил свои объяснения ситуации на заседании Бюро ПАСЕ, которые никого не убедили”, - отметил Ж.-К.Миньон.