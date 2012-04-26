Янукович: Украина на инаугурации Путина будет представлена на высоком уровне
12:18, 26 апреля 2012Политика
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Президент планирует встретиться с российским коллегой в мае, однако дату обещает назвать позже.
|Янукович встретится с Путиным
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.
«Украина на инаугурации Путина будет представлена на высоком уровне», - сказал В.Янукович.
При этом, по его словам, его встреча с новоизбранным Президентом России состоится в мае, однако когда именно, В.Янукович пообещал сообщить отдельно.
Как известно, инаугурация Президента РФ В.Путина состоится 7 мая.
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