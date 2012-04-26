Янукович: Украина на инаугурации Путина будет представлена на высоком уровне

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что Украина на инаугурации Президента РФ Владимира Путина будет представлена на высоком уровне

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

«Украина на инаугурации Путина будет представлена на высоком уровне», - сказал В.Янукович.

При этом, по его словам, его встреча с новоизбранным Президентом России состоится в мае, однако когда именно, В.Янукович пообещал сообщить отдельно.

Как известно, инаугурация Президента РФ В.Путина состоится 7 мая.