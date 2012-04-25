Обеспокоенная Германия вновь пригласила Тимошенко к себе на лечение

Об этом сообщает сайт Ю.Тимошенко.

"Я настоятельно подчеркиваю: мы ждем от властей Украины, чтобы Юлия Тимошенко и другие узники получили приличное необходимое медицинское лечение. Украина должна в полной мере соблюдать свои однозначные обязательства по лечению заключенных. Предложение Федерального правительства относительно медицинского лечения госпожи Тимошенко в Германии остается в силе. Я еще раз лично передал это предложение моему украинскому коллеге", - говорится в обнародованном на сайте Посольства ФРГ в Украине заявлении министра иностранных дел Германии.

По его словам, правительство ФРГ приняло к сведению запрос правительства Украины относительно участия немецких врачей в лечении Ю.Тимошенко. "На этом основании сейчас рассматривается вопрос, может ли это участие и при каких условиях стать медицинским целесообразным вкладом в лечение госпожи Тимошенко", - сказал он.

"Европа – это в первую очередь сообщество ценностей. Уважение к принципиальным европейским ценностям, к верховенству права в государстве является элементарной предпосылкой для дальнейшего приближения Украины к ЕС. Это касается также и невозможности злоупотребления уголовным правом как средством политической борьбы", - подчеркнул Г.Вестервелле.