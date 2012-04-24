Янукович-младший: На семейном совете решили, чтобы я еще раз шел в Раду

Младший сын Президента Украины Виктор Янукович будет баллотироваться в народные депутаты на предстоящих парламентских выборах.

Об этом он заявил "Комсомольской правде в Украине" перед открытием очередной пленарной недели.

«На семейном совете решили, чтобы я еще раз шел в Раду», – сказал он газете, которая при этом отмечает: ранее Янукович-младший уверял, что не будет принимать участие в парламентской кампании и эта каденция для него последняя.

Сменить планы сын Президента решил после того, как понял, что за шесть лет работы в Верховной Раде он не успел реализовать все свои идеи. Правда, какие именно депутат не рассказал, а лишь пообещал, что расскажет об этом журналистам когда-то потом.

«Я иду в парламент не ради парламента, а чтобы сделать что-то хорошее, - уверяет Янукович-младший. – Я и дальше буду заниматься автогонками. Нам нужно выводить этот спорт на новый уровень. Нам нужно равняться на «Формулу-1».

В то же время, сын Президента Украины не уточнил, он станет кандидатам в депутаты от партийного списка Партии регионов или по мажоритарному округу.

Как известно, Виктор Викторович Янукович родился в 1981 году. Он депутат V и VI созывов Верховной Рады. Это второй – младший – сын действующего Президента.