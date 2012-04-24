Яценюк: депутаты от "Батьківщини" вступят во "Фронт змін"

Об этом он сказал вчера на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, кто юридически будет возглавлять список объединенной оппозиции, учитывая то обстоятельство, что Ю.Тимошенко находится за решеткой.

А.Яценюк отметил: «При любых обстоятельствах Ю.Тимошенко политически будет возглавлять список, а юридически она возглавляет партию «Батькивщина». «Поэтому здесь нет никакой дискуссии по этому поводу», - подчеркнул он.

Он отметил, что члены партии «Фронт Змін» будут соблюдать все необходимые формальности, с тем чтобы список объединенной оппозиции был зарегистрирован.

Об этом А.Яценюк сказал в контексте ответа на вопрос, будет ли приостановлено членство в партии «Фронт Змін» им самим и другими членами партии, которые будут в списке объединенной оппозиции, формируемой на базе партии «Батькивщина».

А.Яценюк подчеркнул: «Что касается объединения, то это объединение удостоверяется тем, что депутаты от политической партии «Батькивщина» вступят в общественную организацию «Фронт Змін».

«Это хороший пример реального и настоящего единения – это является первым залогом к серьезным переговорам о формировании единой партии», - подчеркнул А.Яценюк.

Отвечая на вопрос, когда будет обнародован список объединенной оппозиции и список кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, А.Яценюк напомнил, что это должно быть сделано до 29 июля.

В то же время он заверил, что объединенная оппозиция попытается обнародовать эти списки как можно скорее, чтобы общественность смогла их обсудить.

«Мы хотим услышать, что вы скажете о наших кандидатах в депутаты», - сказал А.Яценюк журналистам.