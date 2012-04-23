Экс-премьера Исландии признали виновным в банковом кризисе 2008-го

При этом он освобожден от наказания и оправдан по трем другим пунктам обвинения, передает Радио «Свобода».

Специальный суд по импичменту постановил, что Г.Хорде виновен в том, что не провел заседаний Кабинета министров до кризиса. Сам Г.Хорде назвал это абсурдным и заявил, что под давлением парламента судьи решили признать его вину хотя бы в самом малом преступлении.

Суд по импичменту был создан в Исландии в 1905 году, но дело Г.Хорде стало первым в его истории процессом.

61-летний Г.Хорде стал единственным в мире главой правительства, который подвергся уголовному преследованию в связи с мировым финансовым кризисом.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2010 года специальная комиссия установила, что Г.Хорде (наряду с еще тремя политическими деятелями) виновен в том, что скрывал истинное состояние финансовой системы страны. В результате осенью 2008 года банковский сектор Исландии оказался в кризисе, после чего правительство было вынуждено в спешном порядке национализировать все крупнейшие банки страны и обратиться за помощью к международным институтам. В январе 2009 года правительство Г.Хорде ушло в отставку.

В 2008 году Исландия едва не объявила о дефолте из-за резкого роста инфляции, падения курса местной валюты и гигантского внешнего долга, многократно превысившего ВВП. Избежать дефолта стране удалось благодаря финансовой помощи из-за рубежа.