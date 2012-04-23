Клюев сделал первые заявления в роли руководителя штаба ПР

Избирательный штаб Партии регионов начнет работу с 1 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге после заседания политсовета Партии регионов секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев.

«Руководителем штаба единогласно избран я. Руководителем предвыборной кампании единогласно также избран Тигипко Сергей Леонидович, и заместителем по штабу также единогласно избран Александр Ефремов. В ближайшие дни мы сформируем полностью сам штаб, полностью сформируем всю структуру, наберем людей, и уже с 1 мая штаб Партии регионов будет работать в полном составе», - сказал А.Клюев.

Он пояснил, что руководитель избирательного штаба будет заниматься работой всего штаба по выборам в Верховную Раду Украины, а руководитель предвыборной кампании сосредоточится на идеологических вопросах.

Заместителем главы штаба по юридическим вопросам избран министр юстиции Александр Лавринович, заместителем по взаимодействию с партиями и общественными организациями – народный депутат Владимир Рыбак, по идеологии – Борис Колесников.

А.Клюев также сообщил, что партийный список и список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам пока еще не обсуждались.

Кроме того, А.Клюев отметил, что все руководители и заместители в соответствии с законом на время предвыборной кампании уйдут в отпуск.

Сам А.Клюев намерен уйти раньше других в отпуск за свой счет.

«Конечно, однозначно планируем. И Сергей Леонидович, и я планируем уйти в отпуск, как только начнется активная работа, за собственный счет», - сказал А.Клюев.

Он пообещал, что работа избирательного штаба Партии регионов будет максимально открыта для журналистов.