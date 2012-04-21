Тимошенко: Я - первая, кто несет ответственность за каждую «крысу»

Экс-премьер-министр, лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко считает, что несет персональную ответственность за каждого из оппозиционеров, которые перешли на сторону правящей коалиции.

Об этом Ю.Тимошенко сообщила в эксклюзивном интервью ZN.UA.

Ю.Тимошенко выразила убеждение, что сегодня политики уже не имеют права принимать единоличную ответственность за качество мажоритарных и партийных списков. «Потому что это не наша собственность. Это - право людей, которые об этом даже не знают», - подчеркнула она.

«Мы можем допустить промах и ошибиться. Мы уже не раз подводили людей, которые нам поверили. Взяточники, приспособленцы и крысы - это, к сожалению, наши крысы», - отметила она.

«Мы, политики, вывели новую породу - „тушек“, которые способны только есть и справлять нужду ... Мы легко найдем объяснение, почему так случилось, почему эти тушки появились в наших списках. Объяснение всегда найти легко. Но это никогда и ни при каких обстоятельствах нас не оправдывает», - считает лидер «Батьківщини».

«Я - первая, кто несет ответственность за каждую крысу. Мне тяжело и больно это признавать, но должна…», - заявила она.

Вместе с тем Ю.Тимошенко не стала отрицать, что в списках оппозиции, возможно, будут кандидаты, которые попадут туда «на коммерческой основе».

«Потому что это не наша собственность. Это - право людей, которые об этом даже не знают. А что, у нас уже ввели финансирование парламентских партий из государственного бюджета - так, как во всех демократических странах?.. Возможно, вы верите тому, что какую-то оппозиционную партию благотворительно финансирует средний класс? Так у него после властных реформ уже нет ничего, кроме долгов», - заявила Ю.Тимошенко.

«Поэтому не хочу вас дезинформировать. Мы будем искать финансовую поддержку для проведения выборов, но таким образом, чтобы «иуд» в комплекте с этой помощью больше не было», - заявила она.

Экс-премьер также высказался за то, чтобы источники финансирования партий были обнародованы. «Я за то, чтобы моральность политики начиналась в том числе и с публичности финансовых источников», - добавила лидер «Батьківщини».