На митинг против Тимошенко учителей сгоняли лично директора школ

Антитимошенковский митинг был представлен сотрудниками коммунальных предприятий Харькова и бюджетниками сообщает местное издание Главное.

Как сообщили преподаватели Харьковских школ – непосредственные участники "протеста" – их сгоняли к Апелляционному суду, где слушается дело, лично директора школ. За неучастие грозили увольнением.

Утром под стены суда были согнаны работающие в школах пенсионеры. "Если вдруг чего – скажешь по зову пенсионерского сердца. Так нас инструктировало начальство", - рассказал один из "активистов".

Когда утром стало ясно, что людей против Тимошенко под судом намного меньше, чем за нее, то директорам поставили задачу срочно снимать учителей с уроков и на такси быстро отправлять к суду, что и было сделано.

В результате во многих школах Ленинского и Октябрьского районов у детей отменяли уроки по причине отсутствия нужных учителей-предметников, которых погнали под суд. Такая же ситуация, по нашей информации, была и в других районах города.

По информации издания, на завтра "регионалами" поставлена задача обеспечить значительное превосходство "антитимошенковцев" над "белосердечными".