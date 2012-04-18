МВД: Украинец, устроивший драку на борту самолета «Дубай - Киев», был пьян

Гражданин Украины, напавший во вторник на бортпроводникасамолета во время рейса из Дубая в Киев, был пьян, сообщила РИА Новостив среду начальник пресс-службы крымского управления МВД Ольга Кондрашова.

"По результатам экспертизы, в момент инцидента пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. Не могу назвать точное количество алкоголя в крови, но, по словам других пассажиров, опьянение было очень сильным", - сказала Кондрашова.

Самолет украинской компании "Аэросвит" утром во вторник совершил экстренную посадку в Симферополе из-за инцидента на борту - один из пассажиров начал конфликт с соседями и сильно ударил бортпроводника, который пытался его успокоить.

В аэропорту Симферополя агрессивного пассажира передали милиционерам, самолет после полутора часов задержки продолжил рейс. Сотрудники милиции опросили задержанного и отпустили его.

"Материалы проверки передали в транспортную прокуратуру, она будет решать вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщила начальник пресс-службы крымского управления милиции.

Авиакомпания решает вопрос о взыскании с пассажира компенсации за экстренную посадку.