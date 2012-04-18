В Минздраве ждут вердикта от немецких врачей по клинике для Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения, председатель международной медицинской комиссии Раиса Моисеенко.

«То, что касается непосредственно трех определений: политический, психологический и медицинский компоненты, это будут слова непосредственно немецких медиков. Мы абсолютно понимаем, что в лечении любого человека все эти три компонента были, есть и всегда будут. Вопрос в том, какое соотношение этих компонентов влияет на принятие окончательного решения той или другой стороной. То, что касается немецких специалистов, они на сегодняшний день, к величайшему сожалению, и об этом отметили украинские медики нашей комиссии (относительно осмотра Ю.Тимошенко – УНИАН), они отдают преимущество как политическому, так и психологическому моменту», - сказала она.

По ее словам, по медицинскому компоненту, в том числе готовности больницы, которая сегодня подготовлена украинской стороной для предоставления лечения Ю.Тимошенко, «не очень принималось во внимание».

«Когда предусматривалось предварительно такие дать выводы, они (немецкие врачи – УНИАН) однозначно сказали, что не раньше среды, то есть сегодня», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля в Харьков прибыли врачи немецкой клиники «Шарите» для обследования Центральной клинической больницы №5, где планируется лечить Ю.Тимошенко.

17 апреля один из врачей Качановской колонии Татьяна Демченко сказала, что немецкие врачи отметили в болезни Ю.Тимошенко физический, политический и психологический компоненты.

"Во время нашей встречи, после того, как Тимошенко была осмотрена международной медицинской комиссией, в том числе немецкими врачами, профессор клиники "Шарите", в частности сказал, что в болезни Тимошенко присутствуют 3 компонента: физический, политический и психологический", - добавила она.