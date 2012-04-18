Горбачев решил вернуться в политику для борьбы с правящим режимом

Горбачев пришел к выводу, что русский народ устал от засилья правящей партии, и россиянам нужно что-то новое, сообщает 24tv.

«Мы пришли к выводу, что нам надо обсудить вопрос о создании альтернативы правящему режиму», - заявил Горбачев.

Главной ролью новой политсилы Горбачев считает консолидирующую. Он убежден – социал-демократы смогут объединить вокруг себя многих оппозиционеров. Следовательно, по его мнению, есть реальные шансы попасть в парламент.

Экс-президент СССР заявил, что готов дать старт политсиле, но возглавлять ее пока не хочет.

Горбачев возглавлял социал-демократическую партию России в 2000 году. В 2007-м политсилу ликвидировал Минюст РФ из-за малочисленности.