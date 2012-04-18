Милиция: Презервативы с изображением Януковича были просрочены
09:26, 18 апреля 2012Политика
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Во время столичных акций по раздаче презервативов с изображением президента Украины раздавали просроченные презервативы.
|Полищук возмущен просроченными презервативами
Об этом, как сообщает Украинская правда, в эфире телеканала ТВi сообщил руководитель Управления по связям с общественностью МВД Украины Владимир Полищук.
"Если раздаешь презервативы, то хотя бы не раздавай презервативы, у которых уже просрочен срок действия", - заявил он.
Владимир Полищук сообщил, что презервативы изъяли и передали для "проведения определенных экспертиз".
Как известно, 24 февраля в Киеве милиция задержала четырех активистов за распространение бело-синих презервативов с изображением Януковича.
Организатора акции Сергея Мельниченко приговорили к 15 суткам административного ареста.
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