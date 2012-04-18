Милиция: Презервативы с изображением Януковича были просрочены

Об этом, как сообщает Украинская правда, в эфире телеканала ТВi сообщил руководитель Управления по связям с общественностью МВД Украины Владимир Полищук.

"Если раздаешь презервативы, то хотя бы не раздавай презервативы, у которых уже просрочен срок действия", - заявил он.

Владимир Полищук сообщил, что презервативы изъяли и передали для "проведения определенных экспертиз".

Как известно, 24 февраля в Киеве милиция задержала четырех активистов за распространение бело-синих презервативов с изображением Януковича.

Организатора акции Сергея Мельниченко приговорили к 15 суткам административного ареста.