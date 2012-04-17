Янукович предлагает Иордании строительство солнечной электростанции

Проведение украинско-иорданского бизнес-форума свидетельствует о взаимном желании Украины и Иордании поддержать свои национальные экономики путем реализации перспективных совместных проектов. Речь идет также о настроенности сторон и в дальнейшем расширять двустороннее сотрудничество в современных непростых экономических условиях.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил во время украинско-иорданского бизнес-форума в Аммане, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

Еще одним свидетельством настроенности сторон на развитие эффективного сотрудничества, по мнению Януковича, является работа совместной Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. В этом контексте он напомнил, что по результатам ее последнего заседания стороны достигли договоренностей о дальнейшем развитии сотрудничества в торговле, промышленности и АПК. «Важным компонентом такой политики является попытка обеспечить стабильность экономики в условиях глобального экономического спада», - отметил В.Янукович.

Украина за последние два года приложила немало усилий для улучшения экономической ситуации в государстве, подчеркнул Президент. Так, отметил он, за 2010–2011 годы реальный ВВП страны вырос на 9,5%, почти на 20% увеличился объем промышленного производства, почти на треть выросли украинский экспорт и импорт.

Глава государства обратил отдельное внимание на то, что по уровню технологий в авиакосмической сфере Украина входит в первую пятерку стран мира. Во многих странах мира имеют спрос наши пассажирские лайнеры, транспортно-пассажирские и военно-транспортные самолеты.

Важной составляющей национальной экономики Президент назвал сельское хозяйство, рост объемов производства которого в 2010-2011 годах составил почти 16%. Он также напомнил о собранном в прошлом году в Украине рекордном урожае зерновых – около 57 млн. тонн. «В среднесрочной перспективе эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение потенциала сельскохозяйственной отрасли Украины», - акцентировал глава государства.

Говоря о двустороннем сотрудничестве Украины и Иордании, Президент выразил убеждение, что его потенциал еще не используется в полной мере. Среди перспективных направлений развития сотрудничества он назвал металлургию, сферу высоких технологий и инноваций, разведку водных и энергоресурсов на территории Иордании, сферу альтернативной энергетики.

«Мы могли бы предложить строительство «под ключ» солнечной электростанции на территории Иордании, возможно, и ветроэлектростанций. Кроме того, украинские предприятия имеют значительный опыт в сфере проектирования, строительства, обслуживания и эксплуатации объектов транспортно-энергетической инфраструктуры», - в частности, отметил В.Янукович. Следовательно, добавил он, украинские специалисты могли бы принять участие в строительстве нефте- и газопроводов на территории Иордании, а также теплоэлектростанций.

Украина также заинтересована в участии иорданских партнеров в реализации масштабных инвестиционных проектов, отметил Президент.

В свою очередь министр промышленности и торговли Иордании Сами Гаммо выразил убеждение, что проведение украинско-иорданского бизнес-форума даст возможность усилить торговое сотрудничество между двумя государствами. «Бизнес-форум – это возможность для реализации наших договоренностей», - сказал он, добавив, что подобные встречи также дают возможность лучше изучить экономическую ситуацию в странах.

«Ввиду региональных и международных процессов, происходящих в мире, мы можем совместно преодолевать все международные вызовы, которые стоят в повестке дня перед нашими государствами, открывать новые горизонты, а также готовить необходимый климат, который будет способствовать бизнесу и торговле между нашими странами», - резюмировал министр промышленности и торговли Иорданского Хашимитского Королевства.