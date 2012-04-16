Сафиуллин получает материальную помощь и ездит на Лексусе
12:13, 16 апреля 2012Политика
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Совокупный доход главы Государственной службы молодежи и спорта Равиля Сафиуллина в 2011 году составил 199 тыс 722,12 грн.
|Равиль Сафиуллин получил материальную помощь — 15 тыс 376,57 грн
Согласно декларации, в прошлом году глава Госслужбы молодежи и спорта получил зарплату в размере 184 тыс 345,55 грн и материальную помощь — 15 тыс 376,57 грн.
Р.Сафиуллину принадлежит квартира площадью 104,8 кв. м и легковой автомобиль Lexus LS-460 с объемом двигателя 4,6 тыс. куб. см.
Доходы членов семьи в прошлом году составили 408 тыс 099 грн, в том числе заработная плата — 398 тыс 499 грн, пенсионные выплаты — 9,6 тыс грн. В частной собственности семьи находится квартира площадью 260 кв. м и легковой автомобиль Lexus RX-350 с объемом двигателя 3,5 тыс. куб.см.
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