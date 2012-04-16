Сафиуллин получает материальную помощь и ездит на Лексусе

Об этом говорится в декларации Р.Сафиуллина, обнародованной в газете « Урядовый курьер » (№69) от 14 апреля т.г.

Согласно декларации, в прошлом году глава Госслужбы молодежи и спорта получил зарплату в размере 184 тыс 345,55 грн и материальную помощь — 15 тыс 376,57 грн.

Р.Сафиуллину принадлежит квартира площадью 104,8 кв. м и легковой автомобиль Lexus LS-460 с объемом двигателя 4,6 тыс. куб. см.

Доходы членов семьи в прошлом году составили 408 тыс 099 грн, в том числе заработная плата — 398 тыс 499 грн, пенсионные выплаты — 9,6 тыс грн. В частной собственности семьи находится квартира площадью 260 кв. м и легковой автомобиль Lexus RX-350 с объемом двигателя 3,5 тыс. куб.см.