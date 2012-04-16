Аваков намерен принимать участие в парламентских выборах
08:24, 16 апреля 2012Политика
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Экс-губернатор Харьковской области Арсен Аваков намерен принимать участие в парламентских выборах.
Экс-губернатор Харьковской области Арсен Аваков намерен принимать участие в парламентских выборах
Об этом он заявил в телефонном комментарии телеканалу ТВі.
"Я буду принимать участие в выборном процессе. Никаких проблем баллотироваться в составе, скажем, партийного списка, у меня на сегодняшний день нет. Потому что я на сегодня гражданин Украины без всяких ограничений и изъятий. Я не имею никакого политического убежища, я не имею никаких иных позиций. Я нахожусь за рубежом в командировке", - цитирует Украинская правда.
Ранее представители "Батькивщины" сообщили, что судебные органы Итальянской республики 12 апреля освободили Авакова из-под стражи. Генпрокуратура же уверяет, что Аваков под домашним арестом.
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