Немецкие врачи взяли тайм-аут, чтобы посоветоваться о клинике для Тимошенко

Немецкие медики не озвучили замечаний к харьковской клинике "Укрзализныци", в которой планируют лечить Юлию Тимошенко. Об этом заявила первый заместитель министра здравоохранения Раиса Моисеенко, передает 5 канал.

Она отметила, что ей непонятна позиция заграничных коллег, которые хотят с кем-то посоветоваться, прежде чем предоставить свои оценки. Накануне, немецкие врачи повторно свыше 4 часов осматривали Тимошенко в Качановской колонии. Выводы относительно ее болезни обещают подготовить через несколько дней. Впрочем уже сейчас немецкие эксперты считают, что состояние экс-премьера не позволяет ей принимать участие в судебном процессе. Глава правления клиники "Шарите" Карл Макс Айнхопл отметил, что этот вопрос является юридическим.