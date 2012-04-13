Ефремов обещает отдать деньги тому, кто найдет его миллиарды

Он заявил в эфире телеканала "Интер": «Я лично никаким бизнесом не занимаюсь».



Что же «касается вещей по поводу миллиардов каких-то, ну вы знаете, если кто-то мне покажет, где есть эти миллиарды, я с ним удовольствием поделюсь. Могу даже с этой трибуны подписаться под тем, что у меня нет предприятий. Если вы у меня их найдете, я их вам подарю", - добавил А.Ефремов.



Он также сказал, что когда был губернатором области, «а это было довольно давно - в 1997 году, а до этого я действительно занимался бизнесом, - я передал акции в управление, как это положено по закону".