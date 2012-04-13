Ефремов обещает отдать деньги тому, кто найдет его миллиарды

23:40, 13 апреля 2012
Политика
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Лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов заявляет, что никаких миллиардов не имеет и не занимается бизнесом.

Власть отделена от бизнеса

Он заявил в эфире телеканала "Интер": «Я лично никаким бизнесом не занимаюсь».

Что же «касается вещей по поводу миллиардов каких-то, ну вы знаете, если кто-то мне покажет, где есть эти миллиарды, я с ним удовольствием поделюсь. Могу даже с этой трибуны подписаться под тем, что у меня нет предприятий. Если вы у меня их найдете, я их вам подарю", - добавил А.Ефремов.

Он также сказал, что когда был губернатором области, «а это было довольно давно - в 1997 году, а до этого я действительно занимался бизнесом, - я передал акции в управление, как это положено по закону".

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