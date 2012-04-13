Тейшейра: Янукович не оправдал возложенных на него надежд

Об этом посол ЕС сказал в интервью «Корреспонденту», опубликованном в сегодняшнем номере, а также частично на сайте издания.

Дипломат отметил, что В.Янукович сам создал много надежд вокруг себя, заявив о курсе на реформы и о порядке, который он наведет, создав вертикаль власти.

"И в него поверили - как Украина, так и ЕС. Но, к сожалению, он не оправдал надежд", - сказал представитель ЕС.

Ж.Тейшейра отметил, что результаты борьбы с коррупцией в Украине пока не видны. "Когда они будут видны, я первым буду очень рад заявить о них. Но на данный момент ситуация значительно хуже, чем была в тот так называемый хаотичный период после оранжевой революции", - отметил он.

Кроме того, посол ЕС сообщил, что говорил с министром экономического развития и торговли Украины Петром Порошенко о программе помощи, которую может предоставить ЕС в проведении реформ в Украине. Речь идет о 500 млн евро.

По словам Ж.Тейшейры, пока об этой программе говорить сложно. Так, по его словам, если говорить об административной реформе, то европейская сторона готова была выделить на ее реализацию 70 млн евро, однако украинский парламент принял законопроект, не соблюдающий европейские стандарты в этой сфере.

"Узнав об этом, я встретился с министром юстиции Александром Лавриновичем: мол, как же так? Он мне ответил: "В Украине законы принимаются парламентом". Конечно, они (законы) в каждой стране принимаются парламентом. Но вопрос в том, готова ли Украина принимать законы, следуя практике ЕС, или она будет гнуть свою линию?", - отметил посол Евросоюза.

Отвечая на вопрос, насколько ближе или дальше стала Украина к ЕС после заключения экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-главы МВД Юрия Луценко, Ж.Тейшейра сказал, что "во время оранжевого правления было больше свободы, больше демократии, было больше доверия".

"В те времена олигархи поддерживали разных политических игроков, поэтому было больше места для плюрализма. Что касается законодательной системы и реформ, было сделано мало, но все же программу помощи ЕС можно было запускать", - пояснил он.