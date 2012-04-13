Тягнибока в Одессе встретили «Евреи против Гурвица» с портретами Сталина

Как передает корреспондент УНИАН, они пришли к зданию киностудии с портретами Сталина, российскими триколорами и красными флагами, выкрикивали через мегафон антиукраинские речевки и слоганы «Украинский национализм и сионизм – античеловеческая идология», «Тягнибока поддерживают сионисты США», «Тягнибоковцы вон из Одессы» и другие.

Они также пытались помешать сотням горожан – сторонникам О.Тягнибока пройти в здание киностудии, где тем временем началась встреча с лидером «Свободы».

Усиленный наряд милиции не допустил столкновений сторонников российского «Славянского единства» и приверженцев украинской «Свободы».

«Я хочу поблагодарить представителей левых и проимперских сил, которые привлекли столько внимания к моему приезду в Одессу», - отметил О.Тягнибок на состоявшейся встрече. Зал киностудии, рассчитанный на 350 человек, был заполнен полностью, люди стояли даже в проходах.

Оценивая предвыборную ситуацию в Украине, лидер ВО «Свобода» отметил, что кандидатов от оппозиционных партий – участников Комитета сопротивления диктатуре, согласно социологическим опросам, сейчас поддерживает большинство потенциальных избирателей. «Руководство Партии регионов уже осознало, что бело-голубые могут реально проиграть КСД - как по спискам, так и по мажоритарным округам», - акцентировал он.

С учетом этого, сказал О.Тягнибок, «сейчас Партия регионов пытается развалить Комитет сопротивления диктатуре. Если им это удастся, то «Свобода» пойдет на выборы самостоятельно. Социология и наши ресурсы показывают, что мы можем пройти 5-процентный барьер. В таком случае будем выставлять по всех 225 округах наших кандидатов».

«Но пока мы состоим в КСД и координируем действия с нашими нынешними партнерами, действуем согласно договоренности о скоординированном участии представителей оппозиционных партий во всех 225 избирательных округах. Фактически завершаются переговоры внутри КСД относительно выдвижения «мажоритарных» кандидатов, в том числе и в Одесской области», - акцентировал лидер ВО «Свобода».