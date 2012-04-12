Нардепы голосуют за голову Счетной палаты
10:48, 12 апреля 2012Политика
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Верховная Рада начала рассмотрение вопроса относительно избрания Романа Магуты на должность председателя Счетной палаты Украины.
Кандидатуру Романа Магуты внес Литвин
Как передает корреспондент УНИАН, председатель СПУ избирается в парламенте путем тайного голосования, то есть путем вбрасывания народными депутатами бюллетеней в урну для голосования.
Как сообщал УНИАН, председатель ВР Владимир Литвин внес на должность председателя Счетной палаты кандидатуру и.о. председателя правления Ощадбанка Р.Магуты.
7 июля 2011 года парламент освободил Валентина Симоненко от должности председателя Счетной палаты в связи с окончанием срока его полномочий.
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