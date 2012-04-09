Карпачёва по просьбе жены Иващенко прибыла в суд

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина Карпачёва прибыла в Печерский районный суд Киева, чтобы выяснить, на каком основании судебный процесс над бывшим и.о. министра обороны Украины Валерием Иващенко проходит в конвойной комнате, где он лежит на носилках.

Как передает корреспондент УНИАН, зайдя в здание суда, Н.Карпачёва сначала направилась к председателю Печерского райсуда Инне Отрош.

Как сообщал УНИАН, жена В.Иващенко Валентина Иващенко попросила Н.Карпачёву приехать в Печерский райсуд Киева на Крещатике и посмотреть, в каких условиях проходит судебный процесс над ее мужем.