Карпачёва по просьбе жены Иващенко прибыла в суд
15:04, 09 апреля 2012Политика
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Нина Карпачёва по просьбе жены Иващенко прибыла в Печерский райсуд Киева.
Карпачева прибыла в суд над Иващенко
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина Карпачёва прибыла в Печерский районный суд Киева, чтобы выяснить, на каком основании судебный процесс над бывшим и.о. министра обороны Украины Валерием Иващенко проходит в конвойной комнате, где он лежит на носилках.
Как передает корреспондент УНИАН, зайдя в здание суда, Н.Карпачёва сначала направилась к председателю Печерского райсуда Инне Отрош.
Как сообщал УНИАН, жена В.Иващенко Валентина Иващенко попросила Н.Карпачёву приехать в Печерский райсуд Киева на Крещатике и посмотреть, в каких условиях проходит судебный процесс над ее мужем.
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