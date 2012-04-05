В МВД отрицают участие дочери генерала в ДТП с авто Левка Лукъяненко

Министерство внутренних дел Украины опровергает информацию об участии дочери экс-должностного лица МВД Анатолия Удода в ДТП с автомобилем Героя Украины, народного депутата Украины прошлых созывов, автора Акта провозглашения независимости Украины Левка Лук’яненко.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД.

В частности, как отмечается в сообщении, в средствах массовой информации появились многочисленные сообщения о дорожно-транспортном происшествии с участием Л.Лукьяненко и молодой женщины, 1976 года рождения.

"Некоторые журналисты сделали предположение, что она является дочерью генерал-майора милиции в отставке А.Удода, который ранее занимал должность начальника Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Украины и был освобожден от этой должности в 2002 году", – говорится в сообщении.

По информации, которую получили дознаватели отдела ГАИ Голосеевского райуправления ГУМВД Украины в Киеве, и по сообщению самого А.Удода в УСО МВД Украины, его дочь никакого отношения к упомянутой аварии не имеет.

"Кроме того, сообщаем, что она родилась в 1972 году и имеет другую фамилию. Во владении и пользовании такого дорогостоящего авто, которое участвовало в упомянутом дорожно-транспортном происшествии, указанная гражданка не имеет", - сообщили в МВД.

Как сообщалось, 3 апреля около 22.00 на Голосеевском проспекте в Киеве произошла авария с участием четырех автомобилей. По предварительнім данным, девушка-водитель внедорожника Lexus RX350 не справилась с управлением, после чего автомобиль, перевернувшись, протаранил Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Colt. Последний от удара влетел в Daewoo Lanos, который стоял перед ним на светофоре, и в котором, как оказалось, находился Л.Лукьяненко со своим помощником.

Позже Л.Лукьяненко в комментарии, в частности, «Комсомольской правде в Украине» сказал, что водителем автомобиля Lexus, который протаранил автомобили, может быть дочь генерала в отставке А.Удода - Оксана.

«Мы узнали, что за рулем находилась Оксана Анатольевна Удод, 1976 года рождения. Мне сказали, что это может быть дочь милицейского генерала Анатолия Удода, который сейчас в отставке. Отчество сходится», – отметил он.