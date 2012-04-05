Попов даст Пейзажной аллее гарантии неприкосновенности

Сегодня, 5 апреля за инициативы председателя КГГА Александра Попова депутаты Киевсовета рассмотрят проект решения относительно предоставления гарантии неприкосновенности Пейзажной аллеи от застройщиков – скверу планируют предоставить статус комплексной памятки природы местного значения, сообщает пресс-служба КГГА.

«Это решение станет победой всех киевлян, которые отстаивали и защищали удивительнейший киевский сквер. Убежден, что Пейзажная аллея должна развиваться именно как зеленая памятка природы и архитектуры. Здесь должны появиться новые деревья и цветы, возможно, новые скульптуры. И такие переговоры мы уже ведем с киевскими художниками и архитекторами. Это место, где киевляне будут отдыхать, гулять с детьми, наслаждаться пейзажем», – отметил Александр Попов.

Напомним, вчера, 4 апреля, Окружной административный суд Киева признал недействительным решение Киевсовета о передаче участка площадью 0,38 га на пересечении пер. Десятинного и Пейзажной аллеи под застройку. Раньше, 17 марта, во время толоки на Пейзажной аллее председатель КГГА Александр Попов инициировал создание общественного совета, который будет координировать действия с городской властью относительно защиты исторического лица Киева от стихийной застройки. Первое собрание совета Александр Попов пообещал созвать 7 апреля, а к тому времени предоставить гарантии неприкосновенности Пейзажной аллеи от застройки.

Завтра Александр Попов продолжит диалог с общественностью относительно других скандальных застроек, которыми не довольны киевляне. Председатель КГГА отметил – все спорные вопросы строительства на территории столицы, особенно в центральной части и в зеленых зонах, будут решаться городской властью совместно с представителями общественности. Ведь лишь согласованные действия власти и общества, по мнению Александра Попова, гарантированно будут иметь позитивный результат. И примером этому есть Пейзажная аллея.