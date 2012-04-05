Наливайченко: Главное - предотвратить фальсификации, а не места поделить

«Совместные действия оппозиционных сил не могут ограничиваться исключительно распределением мест в избирательных списках», - цитирует слова политика пресс-служба партии.

По его убеждению, защита честных парламентских выборов должна стать приоритетом для объединенной оппозиции.

По мнению В.Наливайченко, «нынешний режим активно готовится к фальсификации выборов, на что указывают соответствующие законодательные инициативы и административные мероприятия власти».

В частности, в новом законе о выборах сознательно заложена «лазейка», которая позволяет манипулировать при определении границ округов. «Отсутствие четких критериев при формировании округов позволит власти уменьшить количество избирательных округов в оппозиционных к власти регионах, например на Западе и в Центре страны», - предостерегает В.Наливайченко.

При этом, отмечает он, округа могут быть «нарезаны» без учета смежности территорий и разделить отдельные города или районы, исходя из единственной логики – обеспечить преимущество для провластных кандидатов.

По убеждению В.Наливайченко, угроза этой и других избирательных манипуляций делает как никогда важной задачу защиты честных выборов.

«Уже сейчас на основе КСД нужно создать единую структуру и действенные механизмы для противодействия попыткам фальсификации выборов, для мобилизации и подготовки членов избирательных комиссий и наблюдателей, а не просто обмениваться информацией о возможных угрозах», - отмечает политик.

«Совместные действия оппозиционных сил не могут ограничиваться исключительно распределением мест в избирательных списках. Прежде всего, нужно защитить право граждан на честные выборы, потому что без этого какие-либо демократические изменения в стране невозможны», - подчеркнул В.Наливайченко.