Кличко: суд легализовал нарушения закона в Киеве

Об этом заявил лидер партии «УДАР» Виталий Кличко, комментируя постановление суда, который отказал В.Кличко в удовлетворении иска к городскому голове о признании его бездеятельности, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Мы понимаем, как и по чьему указанию украинские суды принимают решение по таким делам. Следовательно, это – ничто иное, как легализация тех нарушений закона, которые происходят в Киеве», - заявил В.Кличко.

Он подчеркивает, что мэр Киева месяцами не появляется на работе, не ведет прием граждан, не отчитывается перед киевлянами и даже документы на подпись ему часто передают самолетом в другие страны. «Бездеятельность Черновецкого очевидна всем, кроме суда и представителей власти. К сожалению, они руководствуются принципом политической целесообразности, а не законности. Ведь уже давно есть все основания для того, чтобы объявить выборы мэра и Киевсовета», - добавил В.Кличко.

«Власти считают, что Черновецкий активно работает. В таком случае мэр Киева должен нести ответственность за свою деятельность», - сказал В.Кличко.

Политик также добавил, что юристы «УДАРа» уже готовят кассационную жалобу на решение административного суда.

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Как сообщалось, 25 мая 2011 года Печерский районный суд Киева удовлетворил иск председателя фракции «УДАР» в Киевсовете В.Кличко к Киевскому городскому голове Л.Черновецкому, признав факт систематического нарушения действующего законодательства со стороны мэра столицы.

Однако сторона Л.Черновецкого подала на него апелляцию.

29 марта Киевский апелляционный админсуд отменил постановление Печерского районного суда города Киева, приняв новое, которым в удовлетворении иска В.Кличко отказано полностью.