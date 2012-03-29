Адвокаты Авакова передали суду документы относительно политичности дела

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат Юрий Вишневецкий, информируя о решении суда в Италии, где сегодня рассматривалось дело А.Авакова.

«В суде итальянской стороной защиты Авакова были предоставлены документы, которые подтверждают, что уголовное преследование Авакова осуществляется по политическим мотивам», - сказал Ю.Вишневецкий, ссылаясь на информацию, предоставленную ему защитниками А.Авакова в Италии.

По сообщению его итальянских коллег, сказал Ю.Вишневецкий, на судебном заседании сегодня были рассмотрены два вопроса: устанавливалась личность, в отношении которой был поставлен вопрос об экстрадиции в связи с возбуждением уголовного дела, а также выяснялся вопрос о том, желает ли этот человек быть экстрадированным на территорию Украины.

«На заседании было установлена личность Авакова, он заявил, что не желает быть экстрадированным», - сказал Ю.Вишневецкий.

По его словам, «также были предоставлены документы и со стороны правоохранительных органов Украины».

«Рассмотрение дела, - сообщил адвокат, - было отложено на 10 апреля».

На вопрос, где в данное время находится А.Аваков, и действительно ли суд принял решение содержать его под стражей еще 40 дней, как об этом пишут СМИ, Ю.Вишневецкий ответил: «У меня нет информации, что такое вопрос рассматривался на этом судебном заседании. В отношении его (А.Авакова) пребывания под стражей у меня на это время информации нет. Прокомментировать не могу».

Как сообщал УНИАН, 26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.Авакова по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, что повлекли тяжкие последствия). Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью более 5,5 млн. грн.

31 января 2012 года А.Авакова объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова ему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.

В феврале А.Аваков сообщил харьковским СМИ, что находится за границей в командировке.

21 марта в прокуратуре Харьковской области сообщили, что Интерпол начал розыск А.Авакова.

25 марта А.Аваков был задержан в итальянском городе Фрозиноне (регион Лацио).

Сегодня Генпрокуратура сообщила, что суд в Италии принял решение о применении временного ареста сроком на 40 суток к А.Авакову.