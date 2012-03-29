Эксперт посмотрела теленовости - и испугалась, в какой стране живет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом эксперты заявили на пресс-конференции в Киеве.

Эксперт ПРООН Лариса Кобылянская отметила, что СМИ ответственны за то, какую информацию общество получает. «Фактически СМИ привносят эту информацию в определенной подаче, и от того, какой будет эта подача, будет зависеть то, которой будет реакция общества», - сказала эксперт.

«Вчера, готовясь к пресс-конференции, я пересмотрела новостийные репортажи всех абсолютно каналов, я ужаснулась, мой личный неофициальный и неформальный мониторинг заставил меня по-человечески испугаться за страну, в которой живу я, моя семья, и подумать о ее будущем с другой точки зрения», - добавила она.

По словам Л.Кобылянской, если главные события дня из жизни страны начинаются с ужасных фактов катастроф, трагедий и насилия и заканчиваются этим, то такая подача новостей формирует в обществе «страх перед улицей, страх перед обществом, страх вообще жить».

При этом эксперт отметила, что это не значит, что нужны эти факты скрывать, но, по ее мнению, на каждый такой факт надо искать ответ. «Для журналистов, мне кажется, чрезвычайно важно формировать сегодня такое общественное мнение, какое бы формировало активную позицию у граждан уверенность в том, что эти негативы можно преодолеть и что общество будет сильно своим единством, и государство будет способно дать адекватный ответ», - сказала эксперт.

Говоря о резонансных случаях насилия в Украине за последнее время, Л.Кобылянская отметила, что общество наконец увидело эту проблему. «Для Украины проблема насилия, особенно в связи с событиями последних дней, является той проблемой, которую наконец-то общество увидело», - сказала она.

«Я понимаю, что эти слова выглядят достаточно цинично, ведь существующую проблему не увидеть нельзя, но она оставалась скрытой и не была той проблемой, которая бы обсуждалась обществом», - добавила Л.Кобылянская.

По словам эксперта, это прежде всего связано с последствиями «советского сознания, ментальностью», «взвешенностью по общественному мнению, разочарованием, что это будет замечено».

«Но сейчас события, которые связаны с фактами откровенного насилия, насилия и можно сказать не просто жестокого, а нечеловеческого и варварского обращения с девушками и женщинами, возмутили общество абсолютно разных прослоек, разных национальностей. Это говорит о том, что сейчас проблема является той, которая волнует общество», - констатировала Л.Кобылянская.

По ее убеждению, на сегодняшний день проблема заключается в том, чтобы это возмущение соответствующим образом было конвертировано в соответствующие действия гражданского общества, действия государства и организаций, декларирующих свое участие в решении этих проблем.

«Мне очень жаль, что должен был произойти настолько кровожадный случай, который заставил общество вздрогнуть и переосмыслить свое отношение к проблеме. Но, возможно, если бы этот жестокий случай не произошел, общество еще долго относилось бы к этой проблеме как существующей, но не касающейся меня лично», - добавила Л.Кобылянская.