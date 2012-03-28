Депутат: Авакова в Риме будут защищать двое итальянских адвокатов

Предварительное рассмотрение дела об экстрадиции экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова в итальянском суде начнется завтра во второй половине дня.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Сергей Пашинский.

По его словам, интересы А.Авакова в суде будут представлять двое итальянских адвокатов. «Интересы господина Авакова представляют итальянские адвокаты. Поскольку это итальянский суд, то, в соответствии с требованиями действующего законодательства Италии, интересы должны представлять местные адвокаты», - сказал он.

В то же время С.Пашинский не дал четкого ответа на вопрос, кто будет оплачивать услуги итальянских адвокатов и будет ли делать это партия «Батькивщина».

«Пока нет необходимости в том, чтобы привлекалась «Батькивщина», но в случае возникновения такой необходимости наша партия, безусловно, окажет такую помощь», - сказал он.

По словам С.Пашинского, сегодня совершенно очевидно, что команда Президента Виктора Януковича против своих оппонентов использует такой инструмент как политическое преследование, и против А.Авакова также было сфабриковано уголовное дело.

«Поэтому сегодня есть все основания для того, чтобы квалифицировать действия нынешней власти как преследование, и если мы убедим в этом Апелляционный суд города Рим, то он откажет в экстрадиции Авакова и предоставит ему политическое убежище», - добавил народный депутат.

С.Пашинский сказал, что представители партии «Батькивщина» готовы принимать участие в заседаниях итальянского суда по этому делу. «Мы предложили стороне защиты в случае такой необходимости прибыть в Италию. Но учитывая, что завтра будет только предварительное рассмотрение, то такой необходимости сейчас нет», - заметил он.

Как сообщал УНИАН, 26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.Авакова по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, которые повлекли тяжкие последствия). Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью более 5,5 млн. грн.

31 января А.Аваков объявлен в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова к нему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу. 31 января в квартирах А.Авакова в Харькове были проведены обыски.

В феврале А.Аваков сообщил харьковским СМИ, что находится за рубежом в командировке.

21 марта в прокуратуре Харьковской области сообщили, что Интерпол начал розыск А.Авакова.

27 марта в МВД подтвердили факт задержания в Италии экс-губернатора Харьковской области.

Генеральная прокуратура Украины готовит документы для экстрадиции А.Авакова в Украину.