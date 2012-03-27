Строить четвертую линию метрополитена предложат инвесторам

Инвестиционный проект строительства четвертой линии метрополитена будет вынесен на первый Киевский инвестиционный форум.

Как сообщает пресс-служба, новая линия метрополитена является приоритетом модернизации транспортной инфраструктуры столицы до уровня международных стандартов, как это запланировано по инициативе «Первоклассная инфраструктура» Стратегии развития Киева до 2025 года.

Четвертая линия метрополитена позволит решить транспортную проблему для около 500 тыс. жителей левобережных районов Киева (Деснянского и Днепровского). В частности, жилых массивов Воскресенский, Радужный, Вигуровщина-Троещина, а также обеспечит быструю транспортную связь этих районов с правобережной частью города. Линия будет состоять из двух участков: участка от станции «Глыбочицкая» до станции «Радужная» с ответвлением в направлении жилого массива Выгуровщина-Троещина и участка от станции «Улица Милославская» до станции «Проспект Ватутина».

Новая линия будет обеспечена новыми комфортабельными вагонами метро и высокотехнологичным оборудованием с высоким уровнем инноваций, в частности, в плане энергосбережения. Линия метро будет состоять из 12 станций, пассажиропоток достигнет 40,8 тыс. человек в час.

Стоимость строительства - ориентировочно 11 212 млн. грн., Из которых на строительство первого участка требуется 6 972 млн. грн., второго - 4 239 млн. грн. Новая линия, кроме того, существенно улучшит транспортное сообщение, будет и социальный эффект, ведь будет создано около 2,5 тыс. рабочих мест.

«В условиях постоянного роста населения столицы и повышения темпов развития города постоянно растет потребность в обеспечении современным общественным транспортом. Метрополитен - это экологически чистый, скоростной и комфортный вид городского пассажирского транспорта с наиболее высокой провозной способностью. Эта инициатива требует большого объема инвестиций, поэтому было принято решение предложить присоединиться к этому проекту инвесторам на условиях государственно-частного партнерства», - заявил заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко.

Схемой сотрудничества предусмотрено, что инвестор будет отвечать за финансирование, строительство, закупку оборудования и оперативное управление процессом, а власть - за решение земельных вопросов, предоставление активов, регулирование тарифов и контроль за выполнением инвестором своих обязательств перед общиной Киева.

Напомним, первый инвестиционный форум, организованный Киевской городской государственной администрацией, Фондом «Эффективное управление» и мировым изданием Financial Times, состоится 29 марта 2012 года.