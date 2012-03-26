Попов планирует провести День Киева за счет бизнесменов

Большинство мероприятий, запланированных в рамках празднования Дня Киева, городская власть планирует провести за счет внебюджетных средства. Об этом заявил в понедельник на аппаратном совещании глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

«Мы работаем сейчас и с общественными организациями, и с социально ответственными бизнес-структурами, которые настроены помочь городу в праздновании Дня Киева. И это должно стать правилом: организовывать городские праздники именно таким образом, с привлечением меценатов и спонсоров», – сказал Попов.

Из городского бюджета на празднование Дня Киева планируется потратить лишь около 5 миллионов гривен. Сколько будет израсходовано внебюджетных средств, пока не ясно.

Попов дал поручение профильным заместителям и главам районов консолидировать усилия различных бизнес-структур, запланировавших массовые мероприятия на День Киева. «Мы планируем провести его на очень высоком уровне. Все развлекательные мероприятия должны быть включены в общегородскую программу празднования. Нужно, чтобы как можно большее число киевлян узнали о том, где можно интересно и весело провести время в День города», – цитирует главу КГГА Главком.