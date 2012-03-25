Грищенко: США помогут Украине с укреплением энергобезопасности

Специальный представитель Государственного секретаря США по вопросам энергетики Ричард МОРНИНГСТАР подтверждает готовность Соединенных Штатов оказывать поддержку Украине в вопросе укрепления ее энергетической безопасности.

Об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО в рамках Брюссельского форума 24 марта, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД.

Как говорится в сообщении, стороны обсудили пути усиления энергетической безопасности в Европе. Руководитель МИД Украины подчеркнул важность привлечения ресурсов международных финансовых институтов на цели модернизации газотранспортной системы Украины.

Также состоялся обмен мнениями относительно перспектив развития украинско-американских отношений в энергетической сфере.

В тот же день К.ГРИЩЕНКО выступил на панельной дискуссии «Восточноевропейские партнеры: движение на Запад, Восток или никуда?» и принял участие в тематических дебатах «Европейское соседство: больше за большее или просто ничего?», посвященных развитию Европейской политики соседства, информировали в МИД.

Брюссельский форум – ежегодная конференция высокого уровня, организованная Фондом Маршалла. Участниками Форума традиционно являются высокопоставленные и влиятельные политические, интеллектуальные и бизнес лидеры из Северной Америки и Европы.