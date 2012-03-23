Решение Порошенко Литвин назвал мужественным шагом

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН положительно оценил «мужественный шаг Петра ПОРОШЕНКО, который согласился возглавить это сложное министерство в такой ответственный период, поскольку перед выборами намного выгоднее быть в оппозиции».

Об этом спикер сказал в интервью телеканалу «Рада».

По его словам, «сегодня все стремятся занять эту нишу – критиковать, рассказывать, как должна быть на самом деле организована счастливая жизнь в Украине».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что «нужно в рамках исполнительной власти сделать акцент на два вопроса – это европейское направление и российская сфера, поскольку у нас много разговоров, а координация и организация работы на этих стратегически важных направлениях для Украины была сконцентрирована в одних руках, особенно с учетом тех кадровых изменений, которые состоялись недавно в Кабинете министров, Это привело к ослаблению такого организующего центра деятельности».

Председатель ВР отметил, что П.ПОРОШЕНКО «хорошо разбирается в экономике, финансах, потому что возглавлял наблюдательный совет НБУ». «Я думаю, что этот его динамизм, креативность будут востребованы», - отметил В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом назначил П.ПОРОШЕНКО министром экономического развития и торговли Украины.