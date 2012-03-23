Азарова спросили о Евро, а он вспомнил, как по глупости полез на собор

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ признался, что в свое время не осознавал все риски подготовки Украины к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, но был уверен, что с этой задачей можно справиться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе выступления на круглом столе «Украинского форума «Справедливое общество ХХІ столетия: критерии, перспективы, риски».

Он отметил, что вчера в ходе встречи с премьер-министром Польши Дональдом ТУСКОМ обсуждал вопрос о начале подготовки обеих стран к чемпионату.

«Премьер Польши меня спрашивает: а вот вы когда брались за подготовку к Евро, вы понимали вообще все риски. А я так про себя подумал – степень авантюризма. Я ему откровенно сказал, что не понимал. Я был уверен, что мы обязательно справимся. Вот такая была уверенность», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом в качестве аналогии он привел пример из своего детства, когда, будучи 13-летним подростком, они с друзьями решили залезть на разрушенный собор только для того, чтобы продемонстрировать свою смелость друг перед другом.

«Когда-то в детстве из-за глупости своей полезли на собор, просто, чтобы показать друг другу смелость или бесстрашие. Высокий очень собор, разрушенный и брошенный. И вот, когда мы добрались до креста, я подумал: «А зачем?», ведь я мог бы сорваться. Мне было лет 13. Зачем я на это пошел, зачем я рисковал. И вот, когда мы разговаривали с Д.ТУСКОМ, он говорит: «У меня такое же ощущение было. Кризис, безденежье, а мы ввязались в это дело, а ведь удивительно, что справились», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 21-22 марта Н.АЗАРОВ осуществлял поездку в Польшу.