В оппозиции говорят, что Порошенко нанес им чувствительный удар

Народные депутаты от оппозиции называют ошибкой решение Петра ПОРОШЕНКО возглавить Министерство экономики, а представители провластных фракций считают, что П.ПОРОШЕНКО поступил правильно.

Член фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей ШЕВЧЕНКО высказал мнение, что П.ПОРОШЕНКО допустил ошибочное решение. «Я думаю, что это ошибочное решение, какими бы благородными ни были мотивы у Петра Алексеевича», - сказал он в комментарии УНИАН.

По убеждению депутата, сегодня нет никаких шансов реализовать реформы, находясь в команде Виктора ЯНУКОВИЧА и Николая АЗАРОВА.

«Это не принесет пользы и перемен стране, это не принесет реформаторской славы лично Петру ПОРОШЕНКО, но это значит, что ПОРОШЕНКО, как и любой другой член правительства, будет нести ответственность за ситуацию, которая существует в стране как с экономикой, так и с политическими правами и свободами», - сказал А.ШЕВЧЕНКО.

По его словам, конечно, это вопрос выбора самого П.ПОРОШЕНКО, но все, кто его знает как менеджера и как человека, глубоко разочарованы его решением.

При этом А.ШЕВЧЕНКО выразил надежду, что сегодняшнее назначение никоим образом не повлияет на редакционную политику медиа-ресурсов П.ПОРОШЕНКО, и в первую очередь это касается «5 канала».

Он не исключил, что наличие такого медиа-ресурса у П.ПОРОШЕНКО могло стать одной из причин привлечения его к работе во власти.

«Я думаю, что если эта тема не всплывала, то всплывет в разговорах с ПОРОШЕНКО в правительстве или Администрации Президента, но я очень надеюсь, что «5 канал» сможет отстоять свою редакционную политику», - сказал А.ШЕВЧЕНКО.

Член фракции НУ-НС Олесь ДОНИЙ в интервью журналистам назвал ошибкой решение П.ПОРОШЕНКО идти во власть. По его мнению, понятно, для чего власти нужен был П.ПОРОШЕНКО: «У них провал в социально-экономической политике, они заинтересованы в усилении менеджмента. С другой стороны, они заинтересованы в ослаблении оппозиции».

По словам О.ДОНИЯ, оппозиции нанесен чувствительный удар, поскольку она могла бы рассчитывать на участие П.ПОРОШЕНКО в выборах от оппозиции, например, в Винницкой области, где он имеет сильные позиции.

«Поэтому со стороны власти это понятный поступок. Что касается ПОРОШЕНКО, то понятно, что нынешняя власть не имеет никаких моральных барьеров и оказывает чрезвычайное давление на бизнес-структуры, и, соответственно, каждый бизнесмен очень уязвим», - сказал О.ДОНИЙ.

При этом он заметил, что не может утверждать, что на П.ПОРОШЕНКО оказывалось давление, но то, что это сегодня является общей практикой, это факт.

По словам О.ДОНИЯ, то, что вопрос назначения П.ПОРОШЕНКО «тянулся почти две недели, говорит в интересах этой версии».

«То, что ПОРОШЕНКО долго тянул с решением, является в определенной степени свидетельством, что он не соглашался на такое давление, но, как по мне, в любом случае все ровно я воспринимаю как его ошибку», - сказал О.ДОНИЙ.

Он выразил надежду, что назначение П.ПОРОШЕНКО не скажется на редакционной политике его медиа-ресурсов.

Вместе с тем, О.ДОНИЙ не исключил, что в карьере П.ПОРОШЕНКО сегодня «с точки зрения исторической может быть не последний поворот в истории политика».

Народный депутат от КПУ Евгений ЦАРЬКОВ в комментарии журналистам также назвал ошибочным решение назначить П.ПОРОШЕНКО министром экономики, но он видит в этом другие мотивы.

По словам депутата, нельзя формировать правительство из олигархов, соединяя таким образом бизнес и политику. «Люди, которые являются не только богатыми, а миллионерами, они не могут работать во власти, если Президент хочет реализовать свой лозунг о построении социальной страны», - сказал Е.ЦАРЬКОВ, добавив, что вице-премьер-министр, министр социальной политики является миллионером.

Депутат убежден, что в любом случае такие люди будут защищать интересы крупного бизнеса, свои личные интересы, а не интересы граждан.

«Поэтому я считаю, что это было ошибкой, но Восток - дело тонкое. Для Президента ЯНУКОВИЧА, как и для любого Президента Украины, предыдущего или будущего, это их отношения с олигархами. Нет КУЧМЫ, нет КРАВЧУКА, нет ЮЩЕНКО. Не знаю, как у Виктора Федоровича дальше выйдет, а олигархи все те же, они только стареют и увеличивают свое состояние», - сказал Е.ЦАРЬКОВ.

Он также заметил, что накануне выборов власть не хочет ссориться с владельцами медиа-ресурсов.

Представитель Народной партии Игорь ШАРОВ в комментарии УНИАН заметил, что хорошо знает П.ПОРОШЕНКО и знает, что он состоялся как бизнесмен, как политик. «Если сравнивать его деятельность на посту, в частности, министра иностранных дел, то она была очень плодотворной несмотря на то обстоятельство, что он работал непродолжительный период», - сказал И.ШАРОВ, добавив, что у него есть убеждение, что ПОРОШЕНКО плодотворно будет работать на должности министра экономики.

По словам депутата от Партии регионов Ярослава СУХОГО, он знает П.ПОРОШЕНКО как профессионала. Он надеется, что на новой должности П.ПОРОШЕНКО будет играть позитивную роль.

«Меня не интересуют кулуарные сплетни: как, кому, что, кому это выгодно. Я думаю, что назначение ПОРОШЕНКО в первую очередь выгодно нашему народнохозяйственному комплексу или, вернее, остаткам, которые от него остались», - сказал Я.СУХОЙ.

Комментируя тот факт, что оппозиция считает ошибкой решение П.ПОРОШЕНКО, Я.СУХОЙ посоветовал оппозиции говорить о собственных ошибках.