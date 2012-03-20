Путин хочет, чтобы Янукович и Медведев подписали закон синхронно

Премьер-министр России Владимир ПУТИН предложил Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ синхронно с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ подписать закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.ПУТИН сказал сегодня в своей загородной резиденции Ново-Огарево перед началом встречи с главой Украинского государства.

В частности, В.ПУТИН сообщил, что на этой неделе российская сторона планирует завершить ратификацию этого соглашения, соответствующий законопроект находится в Госдуме.

«Если бы украинские коллеги, сделали тоже самое в Раде, то вы могли бы вместе с Дмитрием Анатольевичем МЕДВЕДЕВЫМ синхронно подписать эти законы о ратификации договора о зоне свободной торговли», - сказал В.ПУТИН.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украина также идет по этому пути и будет решать этот вопрос.

Кроме этого, В.ПУТИН напомнил, что товарооборот между двумя странами постоянно увеличивается. По его словам, если в 2008 году он составлял около 40 млрд. долларов, то в конце 2011 года – 50 млрд., что значительно выше докризисного уровня.

«Это очень хороший темп, и его нам нужно поддержать», - сказал В.ПУТИН.

Также он отметил, что очень рад встрече с В.ЯНУКОВИЧЕМ, в ходе которой можно обсудить развитие отношений двух стран.

Как сообщал УНИАН, Государственная дума РФ сегодня планирует ратифицировать договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

Договор, подписанный в Санкт-Петербурге 18 октября 2011 года, призван обеспечить необходимые условия для полноценного и эффективного функционирования зоны свободной торговли на пространстве СНГ и создать благоприятные условия для дальнейшего углубления интеграции на основе норм Всемирной торговой организации.

Договор подписали восемь стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан и Украина.

Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его сторонами внутригосударственных процедур.

Наряду с положениями об отмене импортных и экспортных пошлин, Договор предусматривает обязательства сторон, гарантирующие недискриминационное применение правил нетарифного регулирования, предоставление национального режима, а также соответствующие мировой практике правила в области субсидирования.

Договор предусматривает отмену количественных ограничений во взаимной торговле, уравнивает права сторон при проведении госзакупок, предусматривает свободу транзита, возможность применения специальных защитных мер во взаимной торговле.

Документ также регулирует вопросы предоставления субсидий, установления технических барьеров в торговле, применения санитарных мер, введения ограничений в целях обеспечения платежного баланса.

Договор о зоне свободной торговли заменит действующие между государствами - участниками СНГ соглашения о свободной торговле, как двусторонние, так и многосторонние.